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Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

Afyon Belediyespor Kulübü'nün Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair itirazı kabul edildi ve TBF, maçın tekrar edilmesine karar verdi.

05.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:48

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı, kural hatası nedeniyle tekrarlanacak.

"PROGRAM DAHA SONRA AÇIKLANACAK"

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "1 Mart'ta oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz yönetim kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir. Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır." denildi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 64-62'lik skorla kazanmıştı.

Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

Spor


HABER YORUMLARI (6)
KENAN:Bjk ve fbnin maçlarındaki kural hatası ne oldu daha farklı YENERİZ
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ADINIZI YAZIN:fener lehine olsa hakem hatası olurdu afyon lehine olunca kural hatası oluyor malesef tüm cephelerde fenere vuruyorlar
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UNİ FB:Yine aluruk yine aluruk
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RONALDO:kural hatasını açıklasanıza. .
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HERKÜL:ZABAA KADAR FB ALI MAÇI
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HAKAN:Hakemler Afyon Belediyenin elindeki maçı alıp fb ye verdiler tbf tekrar ettirse ne olacak zaten Afyon 10 maçta 1 kere zor yenerdi o şansı da hakemler çaldı ellerinden
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5.03.2020 13:54:47