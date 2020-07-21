Son Dakika: Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu 1 tutuklama

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu 1 tutuklama

Afyonkarahisar'da bir kafede fuhuş pazarlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden C.A. adlı kadın tutuklanırken, S.T. adlı erkek ise adli kontrolle bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 19 Haziran günü Erenler Mahallesi'nde bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edilen ve yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan C.A. adlı kadın ile S.T. adlı erkek şüpheli haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Genç bir kıza fuhuş yaptırmaya çalıştığı belirlenen C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, fuhuşa aracılık ettiği belirlenen S.T. ise adli kontrolle bırakıldı.