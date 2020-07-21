Son Dakika: Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu 1 tutuklama

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu 1 tutuklamaAfyonkarahisar'da bir kafede fuhuş pazarlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

21.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:38

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu 1 tutuklama

Afyonkarahisar'da bir kafede fuhuş pazarlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden C.A. adlı kadın tutuklanırken, S.T. adlı erkek ise adli kontrolle bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 19 Haziran günü Erenler Mahallesi'nde bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edilen ve yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan C.A. adlı kadın ile S.T. adlı erkek şüpheli haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Genç bir kıza fuhuş yaptırmaya çalıştığı belirlenen C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, fuhuşa aracılık ettiği belirlenen S.T. ise adli kontrolle bırakıldı.

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Son Dakika: Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu 1 tutuklama

Kaynak: DHA

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