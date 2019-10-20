Haberler » Güncel » Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı

Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 askerimiz yaralandı.

20.10.2019 14:51

Türkiye- İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli askerler, zırhlı araçla devriye görevi yaparken, karakol yakınlarında PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Roketatarla yapılan saldırıda, 5 asker yaralandı.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından bölgeye ambulanslar ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir asker, helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

PKKPKK'lı teröristlerden orman işçilerini taşıyan araca roketli saldırı: 4 yaralı

Tel AbyadTel Abyad'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

MSB: Hakkari ŞemdinliMSB: Hakkari Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı

Doğubeyazıt, Türkiye, İran, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
15:54 Solhan'da katledilen 19 kişi anıldı
15:48 Yüzbinler Fetih Müzesi'ne akın etti
15:53 Aliağa'da petrol sızıntısı, sahilde kirliliğe neden oldu
15:53 İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın
15:53 İzmir-menemen'de görme engelli sekreter aranıyor
15:53 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
15:53 Küçükçekmece'de pitbull dehşeti (2)
20.10.2019 15:55:04