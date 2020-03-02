Son Dakika: Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi

Ağrı 'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, saldırı sonucu Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'nda çalışan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı mücadelesi devam ederken terör örgütleri de hain saldırılarına devam ediyor.

BİR PERSONEL ŞEHİT OLDU

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada üzücü haberi verdi. Pekcan, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'nde görevli bir personelin şehit olduğunu duyurdu.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

"ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay sonrasında yaptığı açıklamada "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bölgede sıcak çatışma devam ederken, roketin isabet ettiği bölgeden ilk görüntüler de geldi.

İşte o fotoğraflar: