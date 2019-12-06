Haberler » Güncel » Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber

Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi

Son dakika: Ağrı'da akşam saatlerinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Bingöl'ün Genç ilçesinde 3.1 büyüklüğünden bir deprem daha meydana geldi. Aynı dakikada olan iki depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

06.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:48

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine saat 18.54'te 'da 3.3, 'de de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AĞRI 3.3 İLE SALLANDI

Ağrı'da saat 18.54'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 6.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü de Ağrı Tutak olarak belirlendi.

BİNGÖL'DE DE 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Bingöl Genç'teki deprem de saat 18.54'te 3.1 büyüklüğündeki deprem yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremlerin ardından olumsuz bir bilgi yansımadı.

Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, Bingöl, Deprem, Ağrı, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:32 Ceren Özdemir anısına bale kursundan evine yürüyüş düzenlendi - ORDU - Haber
20:32 Hatay'da 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haber
20:32 Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - Haber
20:30 Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada - Haber
20:29 flaş - Haber
19:42 Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı - Haber
19:36 Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber
19:10 Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
6.12.2019 20:39:10