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Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı

Son dakika: Ağustos ayında ihracat yüzde 1,69 artarak 13 milyar 150 milyon dolar olurken, ithalat ise yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 2,38 milyar dolar olarak gerçekleşti.

04.09.2019 11:10 Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Pekcan, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Ağustos'ta ihracat yüzde 1,69 oranında artarak 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 9,88 AZALDI

Bakan Pekcan, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 oranında yükseliş göstererek 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayında ithalatımız, yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Pekcan, dış ticaret açığının Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolar olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Pekcan, söyle devam etti:

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 85,6'YA YÜKSELDİ"

"Yılın 8 ayında ihracatımız yüzde 2,9 artış göstererek 117,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın 8 ayında yüzde 69,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'un aynı döneminde yüzde 85,6'ya yükseldi."

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Ekonomi, Güncel

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