Son dakika: Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin adı ve logosu belli oldu

AK Parti'de ihraç istemiyle MYK'ya sevk edildikten sonra istifa ederek partiden ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini kurdu. Edinilen bilgilere göre partinin ismi "Gelecek Partisi" olurken partinin logosu da gün yüzüne çıktı.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulacak yeni partinin kuruluş çalışmalarında sona gelindi. Yeni partinin başvuru dilekçesini teslim etmek için 'Davutoğlu ekibi' İçişleri Bakanlığı'na beş araç ile geldi.

Davutoğlu, beraberindeki heyetle İçişleri Bakanlığı'na giriş yaparken

BAŞVURU BAKANLIĞA İLETİLDİ

Başvuruyu bakanlığa iletmek için gelen heyette eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24'üncü Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski vali İzzettin Küçük, AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı.

Heyetin dilekçeyi teslim etmesinin ardından açıklama yapması bekleniyor.