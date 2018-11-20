AİHM'nin "Demirtaş Serbest Kalsın" Kararına Hükümetten İlk Yorum: Kararı Türk Yargısı Verir

AİHM, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den karara ilişkin ilk açıklama geldi. Gül, "Kararı verecek olan Türk yargısıdır" dedi.
AİHM, DEMİRTAŞ'IN SERBEST KALMASI YÖNÜNDE KARAR VERDİ
AİHM, Kasım 2016'dan beri Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın siyasi sebeplerle tutuklandığını belirtti. AİHM bugün açıkladığı kararında "Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine" hükmetti.
HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Selahattin Demirtaş karara ilişkin, "Nihai kararı Türk yargısı verir" dedi.
"YARGI MERCİİ KARAR VERECEKTİR"
Gül, "Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir" ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ 2 YILDIR CEZAEVİNDE
24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde tutuklu olmasına rağmen yarışarak tarihe geçen Demirtaş, 4 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştı. Demirtaş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyeliği,", "örgüt adına suç işlemek", "propaganda" gibi gerekçelerle tutuklanmıştı.
Selahattin Demirtaş,Abdülhamit Gül