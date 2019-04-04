AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2015 ve 2016 yıllarındaki çukur olayları sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu daha karara bağladı.

İddiaları inceleyen AİHM, söz konusu iddiaları kabul edilemez bularak, 32 başvuruyu da oy birliğiyle reddetti.

34 BAŞVURU YAPILDI

Çukur olayları sırasında mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin AİHM'e toplamda 34 başvuru yapıldı.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan yazılı görüşler, 13 Temmuz 2017'de AİHM'e iletildi. AİHM, yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğinin ileri sürüldüğü bu 34 başvuru arasından daha önce 2 başvuruyu duruşmalı olarak incelemeye karar verdi.

AİHM, 2 BAŞVURUYU KABUL EDİLEMEZ BULDU

Strazburg'da 13 Kasım 2018'de görülen duruşmanın ardından AİHM, 29 Ocak 2019'da açıkladığı kararlarla söz konusu 2 başvuruyu kabul edilemez buldu.

Kararda, AİHM yetkisinin ikincilliğine atıf yapılarak başvurucuların, AİHM'den önce şikayetlerini Türk mahkemeleri önünde dile getirmeleri gerektiği belirtildi.

BİREYSEL BAŞVURULARLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Bu kapsamda özellikle başvuranlar tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularla ilgili incelemenin henüz sürdüğüne işaret edildi. Kararda, Anayasa Mahkemesi'nin tüketilmesi gereken ve etkili iç hukuk yolu olduğu vurgulandı.

AİHM, 32 BAŞVURUYU DA KABUL EDİLEMEZ BULDU

AİHM, 4 Nisan 2019 tarihinde verdiği kararlarla, daha önceki kararlarına atıfta bulunarak Anayasa Mahkemesi önündeki başvuruların henüz inceleme aşamasında olduğunu, bu nedenle etkili iç hukuk yollarının tüketilmediğini belirtti ve diğer 32 başvuruyu da kabul edilemez buldu.