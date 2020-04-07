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Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle 81 ilde evsizler için konaklama projesi başladığını duyurdu.

07.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:07

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüklerince "Evsizlere Konaklama Projesi"ne başlattıklarını söyledi.

Bakan Selçuk 81 İl Müdürlüğü'nün alacağı önlemleri şöyle sıraladı:

"İllerde evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişiler tespit edilerek öncelikli olarak il sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. İlgili kişilerin, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamaları veya bir mekânın bu kişilere salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar tahsis edilmesi sağlanacak.

Konaklatılma öncesi ve konaklama sırasında periyodik aralıklarla sağlık kuruluşlarından destek alınarak bu kişilerin kontrollerin yapılması, hastalık, bulaşma yolları ve alınabilecek kişisel tedbirler konusunda bilgilendirmenin yapılması sağlanacak.

GİDERLER VAKIF İMKANLARIYLA KARŞILANACAK

Konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçları giderilecek. Bu kapsamda oluşan giderler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânları çerçevesinde karşılanacak.

Kaynak tahsisi yapılan ya da Vakıf kaynağı ile uygulanan projelerde, 'Evsizlere Konaklama Projesi' kapsamında hizmet sunulan kişi ve konaklama bilgileri Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi veri tabanına işlenecek.

Sağlık Bakanlığı'nın salgın ile ilgili duyuruları takip edilerek, uygulamaya ilişkin talimatlara riayet edilecek. Şüpheli durumlar olması halinde ivedilikle sağlık hizmet birimlerine bildirilecek."

Bakan Selçuk, 81 İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilen bu tedbirlerin hemen uygulamaya başlanacağının da altını çizdi.

Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Ekonomi, Güncel

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Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
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