AK Parti, 14 İlin Adayını Yarın Açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın 14 il belediye başkan adayını daha açıklayacağı öğrenildi. A Haber'ye yer alan habere göre, Erdoğan'ın, Aksaray, Bilecek, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta Tunceli, Kütahya, Siirt, Van ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 14 ilin adayını, yarınki il başkanları toplantısında açıklayacağı belirtildi.

14 ADAY YARIN AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını yarın açıklayacak. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, toplantıda Aksaray, Bilecek, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta Tunceli, Kütahya, Siirt, Van ve Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.

20 İL GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında Ankara ve İzmir dahil 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekci aday gösterilmişti.

İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM'A KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için adı geçen Binali Yıldırım'ın adaylığına ise kesin gözüyle bakılıyor.Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili sorulan soruya, "İstanbul için biraz daha sabır" yanıtını verdi. Erdoğan'ın açıklaması "Binali Yıldırım'ın ismi kesinleşti" şeklinde yorumlandı.