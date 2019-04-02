AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yerel seçim sonuçlarına ilişkin ''25 ilçede itirazlarımızı gerçekleştirdik. 3 bin 217 sandıkta tespit ettiğimiz usulsüz uygulamalar var. Oyların heba olmasına razı gelemeyiz'' dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İTİRAZIMIZI YAPTIK, HEBA EDİLMESİNE RAZI GELEMEYİZ"

''Pek çok sandıkta sandık tutanaklarının farklı şekillerde birleştirildiği tespit edilmiştir. Tüm sandık sonuç tutanaklarını inceledik elde edilen hataları ve eksiklikleri ilçe seçim kurullarına müracaat ederek itirazlarımızı gerçekleştirdik. Ankara'daki 25 ilçede itirazlarımızı gerçekleştirdik. Biz bir oy bile dışarıda kalmasın diye bu kadar çalışma yaparken oyların eksik yazılmasını, heba edilmesine razı gelemeyiz."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

"217 SANDIKTA USULSÜZLÜK VAR"

"Ankara'daki sandıkların geçersiz oyların dışında tespit ettiğimiz 3 bin 217 sandıkta ilçede ilçe belediyesinin oyu 100 küsür ama büyükşehirde 0 oy. 3 bin 217 sandıkta tespit ettiğimiz usulsüz uygulamalar var.''