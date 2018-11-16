AK Parti'de Aday Adaylığı Süreci Gece Saat 24'e Kadar Uzatıldı

AK Parti'de 12 Kasım'da sona erecek olan adaylık başvurusu 16 Kasım'a uzatılmıştı. Adaylık başvuru süresinde bir yeni gelişme daha yaşandı. Bugün 17.00'de sona erecek olan adaylık başvuru süresi 24.00'e kadar uzatıldı. AK Parti'de başvuruların ardından pazar günü internet üzerinden temayül yoklaması yapılacak.

AK PARTİ'DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN EK SÜRE TANINDI

AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı müracaatları için ek süre tanındı. AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 17.00'de sona ereceği duyurulan belediye başkanlığı aday adaylığı müracaatları gece yarısına kadar yapılabilecek.