Son dakika! AK Parti'den barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili HDP grubuna ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bugün yaptığımız ziyaretlerde diğer siyasi partilerin barolarla ve Avukatlık Kanunu ile ilgili görüş, düşünce ve değerlendirmelerini aldık. Yaptığımız çalışma, nihai bir çalışma olmadığından genel olarak kendi çalışmamızı ilettik. Onların teklif ve değerlendirmelerini not aldık. Bazıları da önümüzdeki birkaç günlük süre zarfında çalışmalarını hazırlayacaklar ve bizlere ulaştıracaklar." dedi.AK Parti, barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etti.AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Uzun bir süreden beri Avukatlık Kanunu ve barolarla ilgili bir çalışma yaptıklarına işaret eden Özkan, "Bu çerçevede, niçin çalışmaya ihtiyaç duyuldu ve nasıl bir çalışma yapılmalı, konunun tarafı olan tüm çevreleri sırasıyla dinlemeye gayret ettik. Başta konuyla ilgili STK'lar, hukuk dernekleri, meslek odası olan barolar ve konuyla ilgilenen akademik çevreler ve AK Parti hukukçu milletvekilleriyle belirli bir tertip ve düzen içerisinde değerlendirme toplantıları yaptık." diye konuştu.Özkan, çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya, optimum noktada birleştirmeye gayret ettiklerini dile getirerek, bu istişareler çerçevesinde bugün Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere de ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.Bu işin en başından itibaren Cumhur İttifakı; AK Parti ve MHP grupları olarak beraber çalıştıklarını dile getiren Özkan, şöyle devam etti:"Bugün yaptığımız ziyaretlerde diğer siyasi partilerin barolarla ve Avukatlık Kanunu ile ilgili görüş, düşünce ve değerlendirmelerini aldık. Yaptığımız çalışmanın nihai bir çalışma olmadığından bahisle genel olarak kendi çalışmamızı ilettik, bildirdik. Onların teklif ve değerlendirmelerini not aldık. Bazıları da önümüzdeki birkaç günlük süre zarfında çalışmalarını hazırlayacaklar ve bizlere ulaştıracaklar. Bizler de ortak aklın gereği olan meslek camiasındaki kaliteyi artıracak, hukuk kalitesini yükseltecek ve avukatların mali meselelerinden, meslek içi eğitime, genç meslektaşların mesleğe kazandırılmasına kadar pek çok alanda özellikle 60 yıllık Avukatlık Kanunu'nda bu düzenlemeyi, bir üst seviyeye çıkartacak hazırlıkları tamamlamak suretiyle Meclis'in gündemine getirmeyi düşünüyoruz."Ziyaretlerin istişare, değerlendirme görüşmeleri olduğunu vurgulayan Özkan, "Bunları önümüzdeki süreçte çalışmalarımızın içine dercedeceğiz." dedi."Diğer siyasi parti gruplarının görüşlerini aldık"Çalışmanın, bir buçuk iki aylık süreçte belirli bir noktaya geldiğini bildiren Özkan, pek çok teklifin değerlendirildiğini, bu tekliflerden bir kısmının çoklu barodan nisbi temsile kadar konulara ilişkin olduğunu söyledi.Siyasi partilerin, gerek Barolar Birliğinin temsiline, gerek baroların kuruluş, seçim esas ve usullerine kadar pek çok konuda görüşlerini aldıklarını anlatan Özkan, "Bu değerlendirmeleri de kendi siyasi parti grubumuzda neticelendirmek suretiyle bu esasa ilişkin konularda açıklama yapabileceğiz. Şu an itibarıyla sadece diğer siyasi parti gruplarının görüşlerini aldık." ifadelerini kullandı.Bir soru üzerine Özkan, katılımcı ve çoğulcu anlayışla, tüm tarafların görüşlerini almak için yapılan bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, bu nedenle nihai düzenleme hakkında bir yaklaşımı diğer partilere ulaştırmalarının mümkün olmadığını ifade etti.Özkan, değişik çevrelerin görüşlerinin alındığı bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Olgunlaşma aşamasına geldiği zaman, diğer siyasi parti gruplarına teklifimizin tamamı hakkında yaklaşımlarımızı iletmek suretiyle, nihai görüşlerini tekrar alacağız. Ancak henüz olgunlaşma aşamasında olduğundan dolayı fikirlerini almakla iktifa ettiğimiz bir ziyaret söz konusu oldu." diye konuştu."Bunların tamamını değerlendireceğiz"Muhalefetin konuya nasıl yaklaştığına yönelik bir soruya Özkan, şöyle karşılık verdi:"Ziyaretlerimizde diğer siyasi parti gruplarının bazı noktalara ilişkin kesin itirazlarının olduğu, görüşülebilecek meselelerinin olduğu ve tamamen destek verebileceklerini ifade ettikleri konular da oldu. İnşallah biz bunların tamamını değerlendireceğiz. Olabilecek hadiseler nedir, bu çalışmanın niçin önemli olduğu ve neticeyi hasıl edecek çalışmanın ne olması gerektiği konusunda çalışmalarımızı tamama erdirmek suretiyle kamuoyunun gündemine sunarak Meclis Başkanlığımıza teklifimizi sunacağız. Diğer siyasi parti gruplarının sözlü olarak bize ulaştırdıkları yaklaşımlar var. Bunları aldık not ettik. Ancak yazılı olarak da bizlere ilettikten sonra belki bu hususta sizlere bir değerlendirme yapabilirim. Diğer siyasi parti grupları, bir parti yaklaşımı olarak bize ulaştıracak. Biz de bunları kendi içimizde değerlendirerek teklifin içerisinde nasıl yer alır ya da almaz bunun neticesine bakacağız."