Son Dakika! AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "YSK kesin kararını vermedi. İtiraz süreci devam ediyor. CHP adayı 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak imza atmıştır. Anıtkabir defterinin böylesi bir istismarda kullanılması saygısızlık olmuştur." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"KARA PROPAGANDA FAALİYETLERİNE BAŞLADILAR"

Bir kere daha kara propaganda faaliyetlerine başladılar. 'Erdoğan'ın siyasi hayatı bitti, AK Parti'nin siyasi hayatı sonuçlanıyor, Cumhur İttifakı başarılı olamadı' gibisinden.

"NEYİ KASTETTİKLERİNİ ANLIYORUZ"

Bundan neyi kastettiklerini anlıyoruz. Türkiye'nin eli zayıflasın istiyorlar. Bu çevrelerin beklentilerinin aksine, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları en etkili şekilde devam edecektir.

İtiraz, seçim sürecinin parçasıdır.

Bu itiraz süreci, sadece AK Parti'nin sandıkların başında tek başına bulunarak yürüttüğü bir süreç değil. Bütün partilerin temsilcileri oradadır.

YSK'nın hukuk adına yürüttüğü bu sürecin gözlemcisi de vatandaşlarımızdır. Panik içerisine girmemek lazım. CHP adayının "bu süreç derhal durdurulsun" şeklinde bir yaklaşımı söz konusudur. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun. Sürece ve sonuca saygı göstereceğiz.

"KEŞKE SEÇİM KURULLARINDAKİ SÜREÇ CANLI OLARAK VATANDAŞLARIMIZA İZLETİLSE"

Seçim kurulları çok şeffaf. Ama bu şeffaflığın yanı sıra, keşke o kurulların olduğu yerde, bu çalışmaları yürütürken, kameralarla Türkiye'ye yayın yapılsa. "Bu süreç akamete uğrasın" demek yerine, keşke bütün vatandaşların cep telefonlarından ve televizyonlarından izleyebileceği bir yayın olsa. Bundan korkmamak gerekiyor.

Şundan herkesin müsterih olması lazım, hiçbir oy heba olmasın, mücadelemiz bunun içindir.

"BİZİM 'AÇIK OY, GİZLİ TASNİF' GİBİ BİR GELENEĞİMİZ YOKTUR"

Bizim "açık oy, gizli tasnif" gibi bir geleneğimiz yok. Bu gelenek CHP'nin geleneğinin çok önemli bir parçasıdır. Kendi tarihlerinde olan bir şeyi, AK Parti'nin tarihinde varmış gibi göstermeleri de büyük bir talihsizliktir.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUNLAR, BU BİR PARTİLER ARASI KAVGA DEĞİLDİR"

Bazı yerlerde bazı gerginlikler duyuyoruz. Bu hukuki sürecin işletilmesi konusunda lütfen bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu süreci partiler arası kavga gibi görmesinler.

Maddi hataların düzeltilmesine dönük tespit ve talep sürecimiz devam edecektir. Vatandaşın oyuna duyduğumuz saygı gereği, güçlü şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Hiçbir anormallik olmayan, vatandaşlarımızın gayet müsterih olması gereken bir süreç yürütülmektedir.

Bizim oylarımızın arttığı yerler olduğu gibi, CHP'nin oylarının arttığı yerler de oluyor. Başka partilerin oylarının arttığı yerler de oluyor. Dolayısıyla, vatandaşın olayı adalet çerçevesinde yerini bulmuş oluyor.

"ANITKABİR DEFTERİNİN BÖYLESİ BİR İSTİSMARDA KULLANILMASI SAYGISIZLIK OLMUŞTUR"

Her vatandaşımızın ve siyasi şahsiyetin Anıtkabir ziyaretinden memnuniyet duyarız. CHP adayının ziyaretinde ise Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef bu saygıyı zedeleyen ve istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır. YSK kesin kararını vermedi. İtiraz süreci devam ediyor. Herhangi bir kimseye yetki ya da mazbata verilmemiştir. CHP adayı 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak imza atmıştır. Anıtkabir defterinin böylesi bir istismarda kullanılması saygısızlık olmuştur.

"KEŞKE ORAYA 'CHP HEYETİ' DİYE İMZA ATSALARDI"

Bu ziyaretleri, bu aziz hatıraya saygının ötesine taşırarak, birtakım kişisel çıkarlar için kullanmak saygı duyulacak tavır değildir, istismardır. Her önüne gelen o deftere istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa son derece saygısızlık bir iş olur. Keşke oraya imza olarak 'CHP heyeti' diye imza atsalardı.