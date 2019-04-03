Son Dakika! AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun, "Yüksek Seçim Kurulu'nu göreve çağırıyoruz. Mazbatamızı talep ediyoruz" çağrısı sonrası İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama yaptı.

"ELİNDE BELGE SALLAYARAK USULSÜZLÜKTEN BAHSEDİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Twitter'dan yaptığı açıklamada İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenerek şunları söyledi;

"Sn. Ekrem İmamoğlu; devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini Başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

"BU TAVIR HUKUK DEVLETİNE SAYGISIZLIKTIR"

YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve "elim ayağa kaldırılsın"diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, "ben başkanım" diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin bir açıklama yaptı.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Diyoruz ki sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun, nasıl getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun? Hangi hakla şimdiden kendini başkan ilan ediyorsun? Hangi hakla bizim bu işlettiğimiz süreçleri hadsizlik olarak görüyorsun? Bize verilmiş her oyun hanemize kaydedilmesini istiyoruz. Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Mersin Gülnar ilçesinde MHP'nin kazandığı seçim CHP tarafından yapılan itiraz sonucu iptal edildi. Oradakini yasal hak olarak görüyorsun burada işletilen süreci kesmemizi istiyorsun. Tehditvari yaklaşımla sokağı işaret etmesi bir devlet adamına yakışmaz siyasetçiye yakışmaz. Sağduyulu olmak durumundayız. Bizim maksadımız gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilgilidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

"HER SANDIK AÇILDIKÇA ARADAKİ FARK ERİMEKTEDİR"

Her sandık açıldıkça, gün geçtikçe aradaki fark erimektedir. Daha çok az sayıda sandık açıldı. Maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz çok azı görüşüldü buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir daha şimdİden. Süreci takip edelim göreceksiniz bu fark erimeye devam edecek.''