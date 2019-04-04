Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavuz, "530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine çıkan sonuç 11 bin 109'dur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, AK Parti lehine düzeltilen oyları açıklarken CHP'li Özgür Özel'e de cevap verdi. Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SÜRECİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

"Öncelikle maddi hataların düzeltilmesi için çalışmamızı yönlendirdik.İtirazlarımız sonuçlarında bir kısım ilçelerde geçersiz oyların sayımına bazı ilçelerde tamamının sayımına bazı ilçelerde de reddine karar verildi. Süreci devam ettiriyoruz."

AK PARTİ LEHİNE ÇIKAN OYLAR

" 1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Geçersiz oylardan 121 sandıkta 64 oy AK Parti hanesine kaydedildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP

CHP'li Özel'in "Tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu alıyor" sözlerine yanıt veren Yavuz, "Tüm sandıklar sayılsa bile Ekrem İmamoğlu kazanacak diyorlar. Bu kadar oy düzeltildi daha düzelteceklerim var. Özgür Özel Bey endişeye kapılabilir." dedi.

"ÇOK MİKTARDA OYUN GİRİLMEDİĞİNİ VE YANLIŞ GİRİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

"Çok miktarda oyun girilmediğini ve yanlış girildiğini gördük. Bunlarla ilgili henüz adım atmadık. Elimizde çok miktarda düzeltilecek sandık var. Geçersiz oyların sayıldığı ilçeler var. Onlara ilişkin çok azı sayıldı. Rakamların çok değiştiğini görmemiz mümkün. Sonuçlar çok net ortaya çıksın. Milli irade sonuca net bir şekilde yansısın. Yasal yolları kullanıyoruz. Hataları düzelttiriyoruz, suistimalleri ortadan kaldırıyoruz, yasal yolları kullanarak. Biz sistemimize ve demokrasimize güveniyoruz. Bu düzeltmeler bu sistem sayesinde oluyor."

"DAHA FARKLI RAKAMLARLA KARŞINIZA ÇIKACAĞIZ"

"Bu verileri girenlerin ve süreçte rol alanların hata ve usulsüzlüklerini ortaya çıkarıyoruz. Perşembenin gelişi çarşambadan beli olur. Daha farklı rakamlarla karşınıza çıkacağız."