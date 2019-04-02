AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu seçim tarihimizin en büyük şaibeli seçimlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamasından satır başları:

"ÇOK BÜYÜK HATALAR, ÇOK BÜYÜK USULSÜZLÜKLER VAR"

Daha ilk incelemede gerçekten çok ilginç verilerle karşılaştık. Bu seçim, demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir diyebilirim. Gördük ki çok büyük hatalar, çok büyük usulsüzlükler var. Biz bu hataları tek tek belirleyelim, gerekli kurullara iletmek üzere itirazlarımızı yapalım istedik.

"OYLARIN YENİDEN SAYILMASINA İLİŞKİN DİLEKÇEMİZİ VERDİK"

Bu doğrultuda, maddi hataları belirledikçe düzeltilme yoluna gittik. Sonra, bugün 15:00'dan önce İstanbul'daki büyükşehir oylarının yeniden sayılmasına ilişkin dilekçemize verdik. İkinci bir dilekçemiz vardı, o da geçersiz oyların yeniden sayılması.

"CHP DE SANCAKTEPE'YE BİR MÜRACAATTA BULUNDU"

Çok ilginç bir örnek vermek istiyorum: Biz, Sancaktepe'de Büyükşehir oylarının yeniden sayılması ve geçersiz oyların sayılması istikametinde bir müracaatta bulundu. CHP de Sancaktepe'ye bir müracaatta bulundu. Ancak onlar "büyükşehir" değil de "Sancaktepe Belediyesi'ne" ilişkin oyların yeniden sayılmasını talep etti.

Bakınız, CHP İstanbul İl Başkanı'nın ilginç bir tweeti var. Diyor ki "İstanbul il genelinde bütün oyların sayılması mümkün değildir". Peki gerçekten buna inanıyorsan, o zaman Sancaktepe'ye niye oyların sayımıyla ilgili bir dilekçe verdiniz?

"SANCAKTEPE, BİZİM BÜYÜKŞEHİR'İN OYLARINI SAYMA TALEBİNİZİ REDDETTİ"

Sancaktepe, bizim Büyükşehir'in oylarının sayımına ilişkin talebimizi reddetti. İncelemeye değer bulmadı daha doğrusu. Ama CHP'nin, Sancaktepe Belediyesi'ne ait oyların yeniden sayımına dönük talebini oy çokluğuyla incelemeye değer buldu ve kabul etti. Çok ilginç değil mi sizce?

"FARK 20 BİN 509'A DÜŞTÜ"

İstanbul'da an itibariyle fark 20 bin 509'a düştü. Daha da düşecek. Bağcılar'da çok sayıda usülsüzlük var.