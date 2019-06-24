24.06.2019 13:49
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AK Parti'den sporda şiddet ve düzensizlikle ilgili yeni kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması, spor alanlarında tehdit olarak algılanabilecek tezahüratların suç sayılması, müsabaka alanlarına girişlerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılması, TFF Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

"MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Mehmet Muş konuyla ilgili, "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek, bunu minimize etmek ve sporun, ruhuna uygun şekilde izlenmesini sağlamak. Müsabakaların daha güzel bir ortamda izlenmesini temin etmek istiyoruz. Bütün milletvekillerinden kanun teklifimize destek bekliyoruz." dedi.

AK Parti'den sporda şiddet ve düzensizlikle ilgili yeni kanun teklifi

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tbmm , mehmet muş , şiddet , ak parti , Politika , Spor , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(25)
NEYİN PİLOTU:PİLOTA BAK SEN ? UÇAKTA ANONS YAPIYOR HERŞEY GÜZEL OLACAK DİYE . . DENSİZZ. HADDİNEMİ . . . O UÇAKTA TARTIŞMA ÇIKSA ALTINDAN KALKABİLECEKMİSİN SEN. . . . . . HASRETLER YA GARİPLER AKP KAYBETSİN DİYE 20 YILDIR BEKLİYOR GARİPLER. . .
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SİNYOR:ÜLKENİN SORUNU O KADAR PARA ALMASINA RAĞMEN 90 DK. DÜZGÜN MÜCADELE ETMESİNİ BİLMEYENLER Mİ YOKSA SURİYELER NE ZAMAN GİDECEK?EYT LİLER NE OLACAK?KIDEM TAZMİNATI REFORMU YASALAŞACAK MI?DOĞUM BORÇLANMASI KAPSAMI DEĞİŞECEK Mİ?BORSADAKİ DALGALANMALARIN ÖNÜNE NASIL GEÇİLECEK Mİ OLMASI LAZIM?BU TEKLİFİ BAKIN BİZDE BOŞ DURMUYORUZ DEMEK İÇİN ÖYLESİNE ÇIKARTIYORSUNUZ BU KANUN İLE ÜLKE 1 ADIM İLE GİTMEZ BIRAKIN DAHA TOP OYNAMAYI BİLEMEYENLER YESİN BİRBİRİNİ BİZE EKMEK LAZIM BİZE İŞ LAZIM
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ÖCALANDAN MEDET UMMAK:öcalan mektubundamı yazmış bu da ???
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GERÇEK ÜLKÜCÜ:SPORDA ŞİDDETE KAFA YORMAK YERİNE ÖCALANIN KARDEŞİNİ NASIL TRTYE ÇIKARDINIZ BUNU DÜŞÜNÜN
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HAKAN07:Memleket işi gönül işi diye memleketi soyup soğana cevirdiniz sizce memleket işi rant pastasından pay alma işi vatan millet size göre garibanlarin isi
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