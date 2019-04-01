Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız

CNN Türk canlı yayınında resmi olmayan seçim sonuçlarını yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Neden böyle olduğunu masaya yatıracağız. Seçmen beka meselesini ciddiye aldı. Ekonomi seçim sonuçlarında etkili olmuştur. Ancak ana etkinin ekonomi olduğu kanaatinde değilim" dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Her seçim sürprizleri barındıran bir seçimidir. Nihayetinde kararı millet veriyor. Şunu biliyorduk özellikle büyükşehirler olmak üzere kıl payı seçimin alınabileceği tahmin ediliyordu. Bizim açımızdan da 24 haziran seçimlerinde elde etmiş olduğumuz oyu alabileceğimizi tahmin ediyorduk. O sonuçta bizim açımızdan gerçekleşti. AK partinin açık ara birinci parti olması da gerçekleşmiş oldu. Sonuçları itibarıyla hayırlı uğurlu olsun.

İTİRAZLAR VAR

Türkiye'de işlerini en düzgün yapan kurumlardan birisi YSK'dır. Seçim sonuçları kesinleştikçe bunları ilan ediyor. Bir sonuçlara yapılan itirazlar ve bunların sonucu değerlendirmeler var en kısa zamanda bunların sonuçlanacağını biliyoruz. İtiraz süreçleri sonunda seçim kurullarını kararlarını verecek

İSTANBUL SONUÇLARI

İstanbul'la ilgili 300 bine yakın geçersiz oy var. Bazı ilçelerde yüksek görünüyor teşkilatımız ellerindeki ıslak imzalı belgelerle birlikte itirazlarını hazırlıyorlar. Biz de CHP de bunu takip ediyor. Bizim milletimiz her seçimde büyükşehire başka ilçede başka oy kullanmıştır. Vatandaşımızın bir tefrik etme yeteneği var. Önce bu sonuçlar bir netleşsin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

ANKARA SONUÇLARI

Bir şekilde itirazlar yapılacak. Her parti için bu geçerlidir. Biz de diğer partiler de seçim sonuçlarına itiraz edecek. Ama biz demokratik olgunluğu çok yüksek bir siyasi hareketten geliyoruz. Milletimiz ne dediyse baş göz üzerine. Üzerine bir tek laf söylemeyiz.

Kesin sonuçlar ortaya çıksın, zaten cumhurbaşkanımız Huber Köşkü'nde "diğer partilerden kazanan herkesi tebrik ediyorum" dedi. Bu itirazlar bittikten sonra bizim partimiz dışında adayla kazandıysa nasıl kendi partimizden kazanan adayları tebrik ediyorsak başka partiden seçilenleri de kutlamayı biliriz.

"MİLLETİMİZ KAZANDI, ANA İSTİKAMET DEĞİŞMEDİ"

Son derece olgun, demokratik bir yarış ortaya çıktı. Cumhur İttifakı bu seçimin galibidir. Her parti için kazançların ve kayıpların olduğunu görürsünüz. Bu seçimin sonucunda milletimiz kazandı, ana istikameti değiştirmedi.

Yerel seçimlerde de ittifakın yasal zeminini açmak gerekiyor. Genel seçimlerin ardından ikinci uygulama aslında bu yerel seçimde gerçekleşti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vatandaşlarımız, kayyumların yapmış olduğu hizmetlerden oldukça memnun. Seçimden çıkan sonuçlar da bunu gösteriyor.

"TÜRKİYE BİR DAHA IMF KAPISINA GİTMEYECEK"

Türkiye ayakları üzerinden duran bir ülke olmak zorunda. Reform süreci gündemimizdeki en önemli madde. Türkiye bir daha asla IMF kapısına gitmeyecek.



