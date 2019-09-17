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AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni yargı paketinde idam cezası bulunmuyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni yargı paketini Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını belirterek, "Hazırlanan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacak." açıklamasında bulundu.

17.09.2019 16:29

Meclis'in yeni döneminde gündeme gelecek olan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim'de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız.

Naci Bostancı

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇALIŞMAYI MUHALEFETE SUNMAYI PLANLIYORUZ"

2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde 'idam' cezası yok."

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni yargı paketinde idam cezası bulunmuyor

Politika, Güncel

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