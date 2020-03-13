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Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek

Son dakika: AK Parti Grup Başkanlığı, koronavirüs salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında bu haftaki grup toplantısını gerçekleştirmeyecek.

13.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:14

AK Parti Grup Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında bu haftaki grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu hafta (18 Mart) grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır.

"BAŞKA BİR PROGRAM YAPILMAYACAK"

Grup toplantılarına sadece milletvekillerinin katılımı ile yapılacaktır. Grup toplantılarının olduğu saatte başka bir program yapılmayacak ve randevu ve toplantı planlanmayacaktır" denildi.

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Etiketler : AK Parti, Güncel

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