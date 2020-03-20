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Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor

Son dakika: Cezaevinde bulunan milyonlarca kişinin merakla beklediği haberle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

20.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:07

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesiyle ilgili parti olarak son aşamaya geldiklerini söyledi.

Cezaevinde hükümlü ve tutuklu olanlarla birlikte ailelerin de dahil olmasıyla milyonlarca kişinin beklediği infaz yasası düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

TEKLİF MECLİS'TE

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

"SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Muş getirdikleri düzenlemeyle ilgili şunları söyledi: "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Meclis'te önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl ilk olarak MHP'nin dile getirdiği infaz yasası düzenlemesiyle ilgili daha sonra AK Parti bir hazırlık içine girmişti. Koronavirüs salgınının ardından da cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerinin infaz yasası düzenlemesiyle ilgili hızlı hareket edilmesi konusunda bir talebi vardı.

Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor

Haberin Videosu :

AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Etiketler : Güncel

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