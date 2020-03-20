Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl ilk olarak MHP'nin dile getirdiği infaz yasası düzenlemesiyle ilgili daha sonra AK Parti bir hazırlık içine girmişti. Koronavirüs salgınının ardından da cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerinin infaz yasası düzenlemesiyle ilgili hızlı hareket edilmesi konusunda bir talebi vardı.

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