Son Dakika! AK Parti İl Başkanı: İstanbul'da Seçimi Kazandık, Hayırlı Olsun

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 04.45'te yaptığı açıklamada 3870 oy farkla seçimi kazandıklarını söyledi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti adayı Binali yıldırım açıklama yapmış daha sonra AK Parti sessizliğe gömülmüştü.

İSTANBUL'DAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

31 Mart yerel seçim sonuçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışında belirsizlik devam ediyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak seçimlerden Binali Yıldırım'ın galip çıktığını söyledi.

Şenocak, "290 binin üzerinde geçersiz oy var. Geçersiz oy oranlarının büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. Bizim yapmış olduğumuz veri girişiyle 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık" açıklamasını yaptı.