Son dakika! Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım , Tuzla Aydınlı Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda 1049 numaralı sandıkta eşi Semiha Yıldırım ile birlikte oyunu kullandı. Yıldırım oy verme işleminden sonra yaptığı açıklamada, "İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra şunları söyledi:

"Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. İnşallah bugün süre bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek ona İstanbullular karar vermiş olacaklar.

İstanbul halkının verdiği karar başımız gözümüz üzerinde. Mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak inanıyorum.

"KONUŞMA SIRASI İSTANBULLULARIN"

Biz 6 Mayıs 'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede her mahallede hemşehrilerimizle buluştuk. Bir konuştuk iki dinledik. Bugün konuşma sırası İstanbulluların. Onlar kararını bugün vermiş oluyor.

İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar edindiğimiz tecrübeleri aktarmak için seçim önemli fırsat.

"BÜTÜN KIRGINLIKLARI GERİDE BIRAKMA ZAMANI"

Seçim hayırlı uğurlu olsun. Kampanya sürecinde kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir. Bugün kırgınlıkları bırakma zamanıdır diye düşünüyorum. Bilerek bilmeyerek İstanbullulara, rakiplere bir haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimler hayırlı olsun.

Seçimde sadece İstanbul seçmeni değil, anadolunun her tarafından vatandaşlarımız İstanbul'la ilgilendiler. Onlar da bu kampanyada aktif olarak görev aldılar. Bu vesileyse kampanya boyunca bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan takip edeceğiz."