AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir Adaylarını Bugün Açıklamayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı konuşmada AK Parti'nin yerel seçimlerdeki 40 adayını açıklayacak.
3 BÜYÜKŞEHİR BUGÜN AÇIKLANMAYACAK
Açıklanacak 40 adayın arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer alıp, almayacağı büyük merak konusuydu. NTV'nin özel yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün; İstanbul, Ankara ve İzmir adayı açıklanmayacak" ifadelerini kullandı.
AK Parti'de İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzmir için ise Nihat Zeybekçi ismi dillendiriliyor.
Recep Tayyip Erdoğan,İzmir,Ankara,İstanbul
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:18