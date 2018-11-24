AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir Adaylarını Bugün Açıklamayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı konuşmada AK Parti'nin yerel seçimlerdeki 40 adayını açıklayacak.

3 BÜYÜKŞEHİR BUGÜN AÇIKLANMAYACAK

Açıklanacak 40 adayın arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer alıp, almayacağı büyük merak konusuydu. NTV'nin özel yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün; İstanbul, Ankara ve İzmir adayı açıklanmayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzmir için ise Nihat Zeybekçi ismi dillendiriliyor.