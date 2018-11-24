24 Kasım 2018, 13:18
»»

AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir Adaylarını Bugün Açıklamayacak!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmada İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı konuşmada AK Parti'nin yerel seçimlerdeki 40 adayını açıklayacak.

3 BÜYÜKŞEHİR BUGÜN AÇIKLANMAYACAK

Açıklanacak 40 adayın arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer alıp, almayacağı büyük merak konusuydu. NTV'nin özel yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün; İstanbul, Ankara ve İzmir adayı açıklanmayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzmir için ise Nihat Zeybekçi ismi dillendiriliyor.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün AK PartiSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün AK Parti'nin 14 Büyükşehir, 26 İl Belediye Belediye Başkan Adayını Açıklayacak

Recep Tayyip Erdoğan,İzmir,Ankara,İstanbul
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:18