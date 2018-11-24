AK Parti'nin İstanbul, İzmir ve Ankara Adaylarını Açıklayacağı Tarih Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti'nin 40 ildeki adayını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanan isimler arasında yer almadı.

"BURADA FARKLI BİR ADAY AÇIKLAMA SÜRECİ YAŞANMASI GEREKEBİLİR"

AK Parti Genel Başkanı Hamza Dağ, İstanbul, İzmir ve Ankara adaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Üç büyük ille ilgili çözülmesi gereken bazı hususlar var. Planlanması gereken bazı noktalar var. Bunlar üç büyük il ve neredeyse Türkiye'nin yarı nüfusuna tekabül ediyor. Seçmeninin yarısına yakınına tekabül ediyor.Üç büyük ilde ayrı ayrı aday tanıtımları yapmak kampanyanın devamı açısından çok daha büyük anlam ifade eder. Burada daha farklı bir aday açıklama süreci yaşanması gerekebilir. Belki üzerinde daha fazla konuşulması gereken hususlar ortaya çıktı. Dolayısıyla bu konu ile ilgili açıklamamızı ileri bir tarihe ertelemiş olduk. Bu Salı günü de olabilir. Cumhurbaşkanımız Arjantin'den döndükten sonra da gerçekleşebilir." dedi.

BUGÜN AÇIKLANMAYACAK İLLER HANGİLERİ?

AK Parti'de bugün açıklanmayan iller şöyle:

Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.