AK Parti'nin Meclis Başkan Adayı Mustafa Şentop Oldu

AK Parti'de yapılan temayül yoklamasının ardından TBMM Başkanlığı'na aday olarak Mustafa Şentop belirlendi.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak. Şentop, öğleden sonra Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu yapacak. TBMM Başkanı adaylığı başvuru süresi, yarın saat 24.00'da sona eriyor.

AK PARTİ GRUBU MECLİS BAŞKANI ADAYINI BELİRLEMEK ÜZERE TOPLANMIŞTI

Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesi sonrası AK Parti Grubu, yeni TBMM Başkan adayını belirlemek üzere dün saat 12.00'de toplanmıştı.

Mustafa Şentop

GÖREVİNİ CELAL ADAN'A DEVRETMİŞTİ

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini TBMM Başkanvekili Celal Adan'a devretti.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

1968 Tekirdağ doğumlu Mustafa Şentop, Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ milletvekilidir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde meclise girmiş ve 2012 ve 2015 yılları arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirmiştir.

1986 yılında Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'ni bitirmesinin ardından 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında Doktor, 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu.

İlk defa 2011 Türkiye Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak Meclise giren Şentop, milletvekilliği döneminde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda partisini temsilen görev yaptı.

Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Tekirdağ milletvekili seçildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi.

İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.