AK Parti'den Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama: Görüntülerin yayılması vahşettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'de öldürülen Emine Bulut hakkında açıklama yaptı. Çelik, Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili yaptığı açıklamada, "Hayatını bu şekilde kaybetmesi kadar, hayatını kaybederken ona yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesini ve seyirci olmasını ele almamız gerekiyor. Görüntülerin yayılması başlı başına bir vahşettir." dedi.

Çelik şunları söyledi:

"Siyaset kurumunun, hükümet müdahil olabileceği konuda derhal Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Katliamı gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Cumhurbaşkanımız da değindiler, hepimizi en çok bu kişinin, rahmetli Emine Bulut'un hayatını bu şekilde kaybetmesi kadar bunu bu şekilde hayatını kaybederken ona yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması, bunu ele almamız gerekiyor. Orada insan hayatını kaybederken birileri yardım etmek yerine görüntü almak gibi bir duruma nasıl düşebiliyorlar, topyekûn değerlendirilmesi gereken bir konu. Görüntülerin yayılması başlı başına bir vahşettir.

"ESAS OLAN TOPLUM OLARAK BİR TUTUM ALIŞA DÖNÜŞMESİDİR"

Üzerimize düşen ne varsa bu konuları hassasiyetle yerine getirdik. Bu büyük toplumsal bir yaradır. Çok şiddetli bir şekilde sarsılıyoruz. Medeni hayata sahip olan bir milletin asla kabul etmeyeceği eylemdir. Muhakkak surette üzerine hassasiyetle gideceğimiz eylemler. Şiddete başvuran şahısların toplumsal düzeyde bir duyarlıkla dışlanması, kültürel bir farkındalık oluşturulması, bilinç oluşturulması, direnç noktası oluşturulması bütün toplumun vazifesidir. Siyaset düzeyinde atılacak adımlar atılıyor, esas olarak toplum olarak bir tutum alışa dönüşmesidir. Burada sivil toplumun, eğitimin, belediyelerin üzerine düşen çok büyük işler vardır.

"ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMAK BİR BAŞKA ŞİDDET"

Bu işler parmak sallayarak, onu bunu suçlayarak çözülmüyor. Her türlü şiddet kültürü toplumda mahkum edilmeli, reddedilmesi gerekmektedir. Diğer üzüntü kaynağımız, özellikle sosyal medyada, medyada görüntülerin bu şekilde yayılması, toplumun diğer kesimlerin bilhassa çocukların bundan nasıl etkileneceği hesaba katılması gerekiyor. Şiddet görüntülerin yayınlanması bir başka şiddettir. Sayın Cumhurbaşkanımız öteden beri bunun altını çiziyorlar. AK Parti olarak MKYK ve MYK olarak bu konuda her türlü öneriye, işbirliğine açığımız. Bu partiler üstü bir meseledir. Toplumun tüm bireylerini, hücrelerini ilgilendiren bir mesele. Çok acı bir şekilde canımız yanıyor, maalesef bu mesele üzerimize bugün kabus gibi çöktü. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz.

"İŞBİRLİĞİ ALANLARI ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gündelik hayatta kullandığımız dil bu tür şiddeti dolayıma sokabiliyor. Görüntülerin yayılması, sosyal medyada yayınlanması aynı şekilde bir sonuç doğurabiliyor. Daha çok çalışmaya, işbirliği alanları üretmeye devam edeceğiz. Bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

TÜRK EKONOMİSİNDE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATILDI

Emniyet kemeri kullanımın arttırılması duyarlılığını yüksek düzeyde tutalım diye değerlendiriyoruz. Bugün 18. kuruluş yıldönümümüzün kutlanacağı bir gün. MKYK sorası kutlamayı düşündük. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1-2 saat sonra bu konuda bir konuşması olacak. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde 'Erdemliler Hareketi' diyerek yola çıkmıştık. Türkiye'nin meselelerini çözecek bir siyasi arayış içerisindeyken AK Parti kuruldu. Demokratik dönüşüm ve değişim gerçekleşti. Etrafımızdaki olaylara müdahil olma, Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği arttırıldı. Türk ekonomisinin dünyayla entegrasyonu konusunda devrim niteliğinde adımlar atıldı.

"SANDIKTA KAZANILAN BAŞARILAR MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLEDİR"

Milletin desteğinden daha büyük destek tanımadık. En büyük özelliğimiz milletimizden oy isterken, onun sesine ne kadar kulak veriyorsak iktidar süresinde bunu gerçekleştirmemizdir. Demokratik siyasetimizin ve demokrasimizin derinleştirilmesi AK Parti'nin varlık sebebi olarak gördüğü seçimlerdir. Sandıkta kazanılan başarılar milletimizin verdiği destek sayesindedir. Aziz milletimizin talimatlarına uyduğu müddetçe AK Parti Türkiye'yi değiştirme ve dönüştürme gücünü elinde tutmuştur. Demokrasi mücadelenin güçlenmesi, sivil siyaset anlayışının geliştirilmesi önemlidir.

"CHP'NİN BU RAKAMLARI GÖRMESİNİ BEKLEMİYORUZ"

Tarihin en büyük finansal saldırılara karşı karşıya kalmamıza rağmen bütün bunlardan çıkmasını bildik. Demokrasinin gücü arttıkça istikrar devam ettikçe bu gelişim dönüşüm gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki dönemde demokratik siyaseti derinleştirdikçe çok daha iyi noktalara imza atacağımız açıktır. CHP Doğu Akdeniz'deki askeri varlığımızı, oradaki sondaj gemilerimizi görmeyenlerin tabii ki ekonomideki rakamları görmesini beklemiyoruz.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.