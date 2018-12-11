AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi İçin Tarih Verdi

AK Parti MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıyla ilgili başsağlığı dileyerek açıklamalarda bulundu. Çelik "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın saat 16.00'da bir araya gelecek" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"OLAYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ GÖZALTINDA"

Emniyet camiamıza, güvenlik güçlerimize, muhterem ailesine ve eşine başsağlığı ve taziyelerimizi arz ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltında. O kişinin sorgulanmasıyla gerçekler ortaya çıkacaktır.

"TEŞKİLATLARIMIZIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİYLE İLGİLİ KENDİLERİNİN UYARILARI OLDU"

MKYK toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıntılı bir şekilde yerel seçimlere dönük değerlendirme yaptı. Teşkilatlarımızın gözden geçirilmesiyle ilgili kendilerinin uyarıları oldu. İlgili birim başkanı arkadaşlarımız notlarını aldılar. Arkasından iç ve dış gelişmeler ele alındı. Arkasından sosyal gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı

"GÖSTERİCİLERE KARŞI AŞIRI GÜÇ KULLANILMASINA KARŞIYIZ"

Her ne olursa olsun vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Biz, vandalizme de karşıyız, göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasına da karşıyız.

"TOPLUMSAL TALEPLE VANDALLIĞI AYIRMAK LAZIM"

Toplumsal taleple vandallığı ayırmak lazım. Bazı medya kuruluşları çok kolay sokağa çağırıyorlar. Her ne olursa olsun vandalizm ile demokrasi bir arada yaşamaz. Ortada çok karmaşık bir durum var. Başka bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar. Mevcut hükümetin hedef alındığından bahsediliyor. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyor ve güçlü bir şekilde kınıyoruz.

"TESKİN EDİCİ ROL OYNAMALARI GEREKİRKEN, TAHRİK EDİYORLAR"

Bu şahısların bu şekilde, aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin veya medya mensuplarının, tam tersi şekilde tahrik eden bir rol içerisinde olması manidar.

Acaba bunlar, kendi partilerinin, kendi basın yayın kuruluşlarının benzer bir vandalizmle karşı karşıya mı kalmasını istiyorlar. Yani başkaları üzerinden bunu çok kolay konuşuyorlar, sokağa çok rahat çağrı yapıyorlar ama unutmamak gerekir ki, ortada bir toplumsal bir talep değil bir vandalizm var. Bu sorumsuzluk konusunda çok haklı tepkiler var, yargı yoluna başvuranlar var.

"NE ZAMAN BİR VESAYET MEKANİZMASI SÖZ KONUSU OLSA CHP HEMEN HAREKETE GEÇİYOR"

Ne zaman bir vesayet ortaya çıksa ne zaman bir vesayet mekanizması söz konusu olsa bunun en büyük hamisi olarak CHP, enerjisini buraya seferber etmeye, akıtmaya devam ediyor.