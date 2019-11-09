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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pentagon sözcüsü Hoffman'ın Suriye'deki petrol sahalarının gelirinin terör örgütü SDG'ye gideceğini söylemesine tepki gösterdi. Çelik, "Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde kanunsuz hak iddia ediyorlar." dedi.

09.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:56

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman'ın 'deki petrollerin gelirinin terör örgütüSDG'ye gideceğini duyurmasının ardından Twitter'da bir dizi açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin Suriye halkına ait kaynaklara el koyduğunu söyleyen Çelik, Twitter'da yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Birileri demokrasi tarihinin tüm kazanımlarını tahrip etmeye kararlı gözüküyor. İsimsiz bazı kaynaklar hergün Suriye petrolleri hakkında yeni bir açıklamada bulunuyor. Suriye'deki petrolün SDG'ye kullandırılacağını söylüyorlar.

Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde mülkiyet hakkı ilan etmek asıl işgalciliktir. Üstelik bu işgalcilik DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri tarafından gerçekleştirildi.

Terör örgütleri Suriye halkına ait kaynaklara el koydu. Tarihi eserleri yağmaladı. Petrol başta olmak üzere kaynakları sattı. Bunu DEAŞ, PKK, YPG, PYD, SDG tüm terör örgütleri yaptı.Terör insanlık suçlarını işlerken aynı zamanda halka ait kaynakları tahrip eder. Çünkü bir projedir.

PENTAGON SÖZCÜSÜNE TEPKİ

İsimsiz bazı yetkililer bazı devletler adına konuşuyor. Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde kanunsuz hak iddia ediyorlar. Ve bu kaynakları terör örgütü SDG'ye kullandıracaklarını söylüyorlar.

PKK herkesin terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapı. Bu terör örgütünün etiketlerinden biri de SDG. Buna Suriye halkının kaynaklarını aktaracaklarını söyleyenler, Suriye halkına karşı terörden yana olduklarını bir kere daha tescil etmiş olurlar.

Tüm bunlar, Ortadoğu halklarının gördüğü en vahşi ve insanlık dışı projelerin PKK/YPG/PYD/SDG üzerinden kurgulandığını tekrar gösteriyor. Bu yapı, tüm halkların düşmanıdır.

Demokratik devletler DEAŞ'ı yenmeye odaklanırken teröre yeniliyor. Çünkü DEAŞ'la mücadele ederken bir başka terör örgütüne destek veriyorlar. Bir terör örgütünü yenerken, teröre yenilmek budur. Demokrasilerin İkinci Dünya Savaşı sonrası karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit budur."

NE OLMUŞTU?

Suriye'deki son durumla ilgili bir açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD askerlerinin koruduğu Suriye'deki petrol sahalarından elde edilecek gelirin terör örgütü SDG'ye verileceğini söylemişti.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki

Ömer Çelik, AK Parti, Suriye, Güncel


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