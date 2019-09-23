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AK Parti, yeni yargı paketinin taslak metninini CHP'ye sundu

AK Parti Grup başkanvekili Mehmet Muş, yeni yargı paketi taslak metnini CHP'ye sundu.

23.09.2019 11:38AK Parti, yeni yargı paketinin taslak metninini CHP'ye sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı paketi taslak metnini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a teslim etti.

Yargı paketine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, yargı paketi taslak metnini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a teslim etti.

EKİM AYINDA YASALAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

AK Parti'nin hazırladığı, TBMM'ye sunulup ekim ayı içinde yasalaştırılması hedeflenen 1. yargı paketi taslağında seri yargılamadan, bazı davalarda yeniden yargılamaya kadar, uygulayıcıların niteliklerinin artırılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün pekiştirilmesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş

PAKETTE CEZA İNFAZ İNDİRİMİ YOK

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.

15 YILINI DOLDURAN AVUKATA YEŞİL PASAPORT

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre 15 yılını doldurmuş avukatlara yeşil pasaport verilecek. Avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

15 Temmuz sonrası berat etmiş ama pasaportlarına el konulanlarla ilgili düzenleme yapılıyor.

SERİ YARGILAMA GELİYOR

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "1 Ekim'e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı'na sunmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Muş, AK Parti, Güncel

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