17.06.2019 15:15
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Son dakika! AK Partili Muş: Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak

Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemiyle ilgili teklifin haftaya Cuma'ya kadar Meclis'ten geçmesini beklediklerini söyledi. Muş, okula başlama yaşının da 69 aya çıkarılacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muş, teklifin haftaya Cuma'ya kadar Meclis'ten geçmesini beklediklerini söyledi. Muş, eğitim sistemiyle ilgili verilen kanun teklifi hakkında ise okula başlama yaşının 69'a çıkarılacağını söyledi.

Muş yeni askerlik sistemi hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını Milli Savunma Bakanlığı düzenleyecektir."

OKULA BAŞLAMA YAŞI 69 AYA ÇIKARILIYOR

Muş, eğitim sistemiyle ilgili teklife dair de açıklamalarda bulundu. Muş tarafından açıklanan teklife göre, okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor. Yurt açma izni Gençlik ve Spor Bakanlığı'na veriliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi ise 3+1 olarak 4 yıla düşürülüyor.

Son dakika! AK Partili Muş: Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak
Muş, Mehmet Muş, AK Parti, Ekonomi, Güncel

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