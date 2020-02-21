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Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika: Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

21.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:57

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Zanlı Hasan İsmail Hikmet hakkında"Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet ve avukatı ile Ceren Damar Şenel'in ailesi katıldı.

Hasan İsmail Hikmet

Duruşmada sanık Hasan İsmail Hikmet ve avukatının esasa ilişkin son savunmaları alındı. Katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmak ve silahla tehdit suçlarından da 8 yıla kadar hapsi talep edildi.

MAHKEMEDEN KARAR

Şenel'in öldürülmesine ilişkin Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4. duruşmasında mahkeme, katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'i, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından önce 2 el silahla vurularak ardından da 17 kez bıçaklanarak öldürülmüştü.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

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Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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