Son Dakika! Akaryakıt Zammını Geri Geçen Fransa Başbakanı: Halkın Sesini Duymamak İçin Sağır Olmak Gerekir

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışını 6 aylığına ertelediğini açıkladı. "Sarı Yelekliler"e çağrıda bulunan Philippe, "Bu şiddet sona ermeli. Ancak Fransız halkının öfkesine kulak vermemek için de sağır olmak gerekiyor" dedi.

"VERGİ ARTIŞLARI 6 AY ERTELENECEK"

Fransa Başbakanı Eduardo Philippe, akaryakıt zammı dahil vergi artışlarını 6 ay erteleyeceklerini söyledi.

GAZ VE ELEKTİRİK ZAMMI DA ERTELENECEK

Enerji dönüşümü üzerinde yeniden düşünmek gerektiğini belirten Başbakan Başbakan Philippe, gaz ve elektrik fiyatlarına zam planının da erteleneceğini vurguladı.

"HALKIN ÖFKESİNİ DUYMAMAK İÇİN SAĞIR OLMAK GEREKİR"

"Sarı Yelekliler"e çağrıda bulunan Philippe, "Bu şiddet sona ermeli. Ancak Fransız halkının öfkesine kulak vermemek için de sağır olmak gerekiyor" dedi.

GÖSTERİLER İKİ HAFTADIR SÜRÜYOR

Fransa'da "Sarı Yelekliler"in akaryakıt zammına karşı protesto gösterileriyle başlayan eylemleri iki hafta içinde hayat pahalılığına karşı isyana dönüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron hükümeti, halkın sokağa taşan öfkesine hazırlıksız yakalandı.

MACRON SIRBİSTAN ZİYARETİNİ AÇIKLADI

Yaşananlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşı karşıya kaldığı en büyük kriz oldu. Macron, gösteriler nedeniyle Sırbistan'a yapacaği ziyareti ertelemek zorunda kaldı.

10 KİŞİDEN 8'İ EYLEMLERİ DESTEKLİYOR

Fransız halkının "Sarı Yelekliler"e desteği ise devam ediyor. Fransa'daki çatışmalar sonrası yapılan ankete göre, 10 kişiden 8'i eylemleri destekliyor.