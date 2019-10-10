Son Dakika: Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı: 9 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'ye girdi. Terör örgütü YPG/PKK da karşılık vermek adına havan toplarıyla atışlar düzenliyor. Sivil yerleşim alanlarını hedef alan terör örgütü, sabah saatlerinden bu yana köylere ve mahallelere çok sayıda bomba attı.

Terör örgütünün hedefi olan Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin bölgelerinde son olarak Ceylanpınar'a iki adet havan mermisi düştü. Mermilerden biri Milli Eğitim binasına diğeri ise Kaymakamlık binasına isabet ederken olaylarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Akçakale Belediyesi, sınırdan uzak durulması konusunda vatandaşlara anons yaptı.

CEYLANPINAR'DA 6 YARALI

Öte yandan Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçeye yönelik bugün düzenlenen terör saldırılarında 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Keklik, yaptığı açıklamada, ilçenin karşısında yer alan Rasulayn bölgesindeki YPG/PKK'lı teröristler tarafından ilçeye yönelik saldırıların yapıldığını söyledi.

Saldırılar sırasında bazı vatandaşların yaralandığını ifade eden Keklik, "Ceylanpınar'daki terör saldırılarında 6 kişi yaralandı. Hastanedeki tedavileri süren kardeşlerimizin sağlığına kavuşması için dua ediyoruz." diye konuştu.

Keklik, saldırılarda bazı sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddialara ilişkin de "Gün içerisinde ilçe merkezine yönelik terör saldırılarında çok şükür hayatını kaybeden vatandaşımız olmadı." ifadelerini kullandı.