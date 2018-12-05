Akın İpek Hakkında Bilgi Notu Hazırlayan Adli Müşavir, Görevden Alındı

FETÖ firari sanığı Akın İpek'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddeden İngiliz Westminster Mahkemesi'ne sunduğu bilgi notu nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat görevden alındı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yargı yetkisi içindeki konularda bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır" denilmişti. Bakanlık, ayrıca Murat hakkında 30 Kasım'da inceleme başlatıldığını ve Ankara'ya çağrıldığını duyurmuştu.

TARTIŞMALI YAZIDA NELER DİLE GETİRİLMİŞTİ?

İpek'in iadesi davasında, Londra'daki mahkemece ret kararı alınmasında etkili olduğu öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan yazıda şu bilgilerin yer aldığı vurgulanıyor:

"Türkiye'deki mahkemeler FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlamalarıyla 31,400 'mahkumiyet' kararı verirken (CMK 314/1 ve 2. Maddeler), mahkemelerin aynı ceza kanunu maddeleri kapsamında herhangi bir suç tespit etmeyip, beraat kararı verdiği davaların sayısı 10,657'dir.

(ii) Türk Ceza Kanunun 309. Maddesi (Anayasal düzene karşı işlenen suçlar) kapsamında görülen davalarla ilgili olarak, mahkemeler 190 davada 'ceza vermiş' ve 632 tanesi beraatle sonuçlanmıştır.

(iii) FETÖ davaları ile ilgili Temyiz Mahkemesi Yargıtay'dır ve 2018 yılının başından beri yerel mahkemeler tarafından verilen kararların yaklaşık olarak yüzde 40'ını bozmuştur."