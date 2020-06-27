Son dakika... Aksaray'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişinin arasında çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Son dakika... Aksaray'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
27.06.2020 23:35 | Son Güncelleme: 28.06.2020 01:40
Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişinin arasında çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Sanayi Kavşağında bulunan bir reklam ajansında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.B. ve E.B. isimli 2 şahıs Ramazan S. isimli şahsın bulunduğu reklam ajansına giderek alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.B. ve E.B. reklam ajansına geldikleri 68 BJ 131 plakalı araçta bulundurdukları tüfekle iş yerine ateş açtı. Ateş açılmasının ardından Ramazan S., kafası ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olayın ardından şüphelilerin peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren E.B. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanma çalışması sürerken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Bölcek, 3. Sayfa, Haber

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