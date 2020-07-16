Son dakika! AKSARAY Polisin ’dur’ ihtarına uymayan ’alkollü ve ehliyetsiz’ sürücü kaldırıma çarptı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 'alkollü ve ehliyetsiz' sürücü kaldırıma çarptı

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Mahmut B. (52), kovalamaca sırasında kaldırıma çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan ve 2.0 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmut B.'ye, 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve muayenesiz aracı kullanmak' suçundan toplam 4 bin 203 TL ceza kesildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Nevşehir kavşağında meydana geldi. Kavşakta rutin trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Mahmut B. yönetimindeki 68 HC 811 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına aldırış etmemeyen Mahmut B. kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonunda Mahmut B. otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek kaldırıma çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Mahmut B.'nin ehliyetsiz ve 2,0 promil alkollü olduğu belirlendi. Mahmut B.'ye, 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve muayenesiz araç kullanmak' suçundan toplam 4 bin 203 TL cezası uygulandı, otomobil trafikten men edildi. Sürücü Mahmut B., gazetecilerin 'Polisten neden kaçtınız?' sorusuna ise "Aracımın muayenesi yoktu. Ondan kaçtım" dedi.