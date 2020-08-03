Son dakika! Alaşehir’de orman yangını sonucu 1,5 hektarlık alan zarar gördü

Alaşehir'de orman yangını sonucu 1,5 hektarlık alan zarar gördü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Kozluca Mahallesi Tilki Tepesi mevkiinde orman yangını meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucu 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Alaşehir ilçesi Kozluca Mahallesi Tilki Tepesi mevkiinde saat 18.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Mahalle sakinleri bir yandan itfaiyeye haber verirken, bir yandan da kazma, kürek, traktör ve tarla ilaçlama makinaları ile yangına müdahale etti. Bölgeye gelen başta Alaşehir ve Salihli olmak üzere çevre il ve ilçelerden 5 arazöz, 3 uçak, 1 helikopter ile 30 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları ile yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu 1,5 hektar ağaçlandırılmış çam fidanları yandı. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.