Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Salgın sonrası dünyanın eskisi gibi olmayacağını belirten Albayrak, "Yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız" dedi.

Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız."