Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız

Son dakika: Salgın sonrası dünya düzeninin değişeceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dünya düzeninde güçlü bir şekilde yer almak için çok daha fazla çalışacaklarını söyledi.

08.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:01

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Salgın sonrası dünyanın eskisi gibi olmayacağını belirten Albayrak, "Yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız" dedi.

Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız."

Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Etiketler: Berat Albayrak, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Ekonomi
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Ekonomi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Ekonomi
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
BDDK’dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:59: Hırvatistan KentBank'ta, YKB görevine Hasan Ecesoy getirildi - Ekonomi 10:59: 20 milyon liralık satış yaptı - Ekonomi 10:59: Maliyetine satışta Eskişehir'den levrek ve çipura rekoru - Ekonomi 10:56: Yerli bebek bezi ve ıslak havlu markası istihdamını yüzde 20 artıracak - Ekonomi 10:56: Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Ekonomi 10:20: Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek - Ekonomi 10:19: Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı - Ekonomi 09:44: Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu - Ekonomi 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:43: Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız - Ekonomi 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız - Ekonomi