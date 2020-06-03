Son dakika... Ali Erbaş'tan, Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Son dakika haberlerine göre Ali Erbaş'tan, Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretiDİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, ezan okunurken yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarılan 3 kişi tarafından öldürülen Barış Çakan'ın (20) ailesini ziyaret etti.

03.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:33
Ali Erbaş'tan, Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, ezan okunurken yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarılan 3 kişi tarafından öldürülen Barış Çakan'ın (20) ailesini ziyaret etti. Erbaş, "Onun hakikaten inançlı olması, evden abdestini alarak çıkmış olması, bunlar bizim bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor. Evladımız inşallah şehittir" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erbaş'ın Çakan ailesine gerçekleştirdiği ziyarete Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan eşlik etti. Aileye taziyelerini ileten Erbaş, baba Nihat Çakan ile görüştü.
Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden Erbaş, "Bu olaylar, olmasını istemediğimiz şeyler. Sizin beyanınızdan anladığımız kadarıyla evladımızın ezan-ı Muhammediye saygısızlığı önlemek için uyarıda bulunmuş. Onun hakikaten inançlı olması, evden abdestini alarak çıkmış olması, bunlar bizim bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor" dedi. Barış Çakan'ın ölümüne sebep olanlar için "Allah ıslah etsin" diyen Erbaş, adalete güvendiklerini belirterek, "İnşallah hak ettikleri cezalarını alırlar ve bu da ibret olur. Bundan sonra bizim yapacağımız hukuku takip etmek, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gerekli takibatı ve çalışmaları yapmak. Evladımız inşallah şehittir. Kardeşimizin mekanının cennet, makamının ali olması, bundan sonra millet olarak bizi üzecek bu tarz hadiselerin olmaması için dua etmektir" diye konuştu.
Ziyarette Barış Çakan için dua edildi. Son dakika... Ali Erbaş’tan, Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyareti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Erbaş, Güncel, Haber

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