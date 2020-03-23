Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel’in koronavirüs testi negatif çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı.

Seibert, Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti. Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 111'E YÜKSELDİ

Öte yandan, Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 111'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 26 bin 220'ye yükseldi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı açıklamada, Almanya'da iyileşenlerin sayısının 2 bin 809 olduğunu belirtti.

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