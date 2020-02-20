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Almanya Başbakanı Merkel: Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor

Almanya'da gerçekleşen ırkçı saldırının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Merkel, "Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor. Saldırıda ırkçılığa dair birçok işaret var" dedi. Öte yandan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, saldırıda 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği haberlerini doğruladı.

20.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:42

Dünya, 'nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı saldırı ile çalkalanıyor. 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiği olay sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor. Saldırıda ırkçılığa dair birçok işaret var. Biz vatandaşlarımız arasında din ve ırk ayrımı yapmayız" dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür" denilerek olaya tepki gösterildi.

SALDIRI DÜN AKŞAM GERÇEKLEŞTİ

Kasabanın bağlı bulunduğu eyalet Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.

9 KİŞİYİ VE ANNESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Almanya'nın batısındaki Frankfurt yakınlarında Hanau kasabasında iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybederken Saldırgan Tobias R. annesini de öldürüp intihar etti. Böylece olayda on bir kişi hayatın kaybetmiş oldu. Tobias R.'nin bir çekip bunu YouTube'a yüklediği de öğrenildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

ARDINDA BIRAKTIĞI MEKTUPTA IRKÇI İFADELER

Alman basını, Tobias R. isimli saldırganın evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube'a yüklediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre aşırı sağcı saldırgan Tobias R. mektupta "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" görüşünü savunuyor.

Irkçı saldırgan Tobias R.

Tobias R. adlı saldırgan geride bir mektupta ve videoda Almanya'dan kovulması şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği yazısının bulunduğu belirtildi. Ancak polis, saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermedi. Polis, olayın çok yönlü araştırıldığını belirtti. Saldırıya başka kişilerin katılıp katılmadığı da açıklık kazanmadı.

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Almanya Başbakanı Merkel: Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor

Angela Merkel, Almanya, Dünya


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