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Son Dakika: Almanya'da askeri üs koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika: Bir askerin koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılması sonrası Almanya'nın Köln kentindeki askeri üssün kapıları kapatılarak, karantinaya alındı.

26.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:42

'da 'deki askeri üs, bir askerin koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından dış dünyaya kapılarını kapattı. Üs, karantinaya alındı.

Çin, İran, Yunanistan, Hırvatistan; tüm dünyadan koronavirüsle ilgili gelişmeler ardı ardına geliyor. Koronavirüs tespit edilen hastalar karantinaya alınırken Almanya'da yaşanan gelişme tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

ASKERİ ÜS KARANTİNADA

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin haberine göre; bir asker koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından askerin bağlı bulunduğu askeri üste hareketli dakikalar yaşandı. Önlem amaçlı askeri üs karantinaya alındı. Askeri üssün kapıları dış dünyaya kapatıldı.

ÖLÜM VE VAKA SAYISI

Koronavirüste bugün sağlık kuruluşlarından alınan bilgilere göre 2 bin 762 kişi yaşamını yitirdi. Avrupa kıtasında İtalya'da 11 kişi hayatını kaybederken Almanya'da şu ana kadar koronavirüs kaynaklı ölüm kayıtlara geçmiş değil. Almanya'da kayıtlara geçen vaka sayısı ise 17.

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Son Dakika: Almanya'da askeri üs koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Almanya, Köln, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (3)
..........:Sınırlarımızda kontrol seviyesi en üst seviyeye çıkarılmalı kaçak yollar tespit edilip imha edilmeli ve virüsün bulunduğu ülkelerin vatandaşlarına giriş izni verilmemeli!
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ADINIZI YAZIN:Yakında Okullar , Toplu ulaşım araçları kapatılıp Evde oturmamız istenirse hiç şaşmam olması gerekende bu nekadar kalabalık okadar tehlike büyür iki ay kapatıp denemekte fayda var ve ozaman içinde vürüslü olanlar belirlenip karantinaya alınır
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ADINIZI YAZIN:bizim ülke kaldırmaz onu. Hele istanbulda hiç
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