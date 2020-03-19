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Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

19.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:37

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste, Almanya 'da bugün 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi. Bu vakalar arasında Almanya'da Yeşiller eski Eşbaşkanı Türk siyasetçi Cem Özdemir de yer aldı. Özdemir'in yanı sıra AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'ın koronavirüs test sonucu da pozitif çıktı.

ALMANYA'DA BİR GÜNDE 2 BİN 801 YENİ VAKA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs, Avrupa'ya yayılmaya devam ediyor. Almanya'da da vaka sayısı, salgının başından beri bir gündeki en yüksek artışını gerçekleştirerek pik yaptı. Bugün 2 bin 801 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi. Öte yandan ülkede milyonlarca Türk vatandaşın yaşıyor olması da dikkat çeken husus oldu.

CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

Türk kökenli Alman siyasetçi, Tokatlı bir ailenin oğlu olarak Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinde doğdu. Sosyal pedagoji eğitimi alan Özdemir, eğitimci ve gazeteci olarak meslek hayatına başladı. 1981'de Yeşiller Partisi'ne üye olan siyasetçi, 1992'de göçmen hakları için kurulan Immi-Grün - Bündnis der neuen InländerInnen (Göçmen Yeşili - Yeni Vatandaşlar İttifakı) grubunun kurucuları arasında yer aldı. 2008'de Yeşiller Partisi eş başkanlığına adaylığını açıkladı. Cem Özdemir, hala Almanya Federal Meclisi'nde Yeşiller Partisi milletvekili olarak görev yapıyor.

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Son Dakika: Almanya’da Türk siyasetçi Cem Özdemir’in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

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Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Etiketler : Avrupa Birliği, Cem Özdemir, Almanya, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (29)
A.L. BAYRAK:Cok cekici bir erkek.
Cevap Yaz 0 0
MEHMED:ALMANA YAZIK OLMUŞ ;; HAİN İSE HAK ETİĞİNİ BULMUŞ. !!
Cevap Yaz 1 6
E. R. DOGAN:Cok yakisikli degil mi bu adam?
Cevap Yaz 2 2
ENDER:Bir Türk düşmanından, bir hainden kurtuluyoruz
Cevap Yaz 1 9
BİRİSİ:zihniyetinizi oraya bulaştırmaya engel olmuştur
Cevap Yaz 2 0
KOR ONA:Beter olsun. Türk değil ermeni
Cevap Yaz 1 35
DİNARLİ:Ne Türkü bu Adam Türkiye cumhuriyeti düsmani bi adam
Cevap Yaz 1 34
ERDOĞAN ÖZCAN:Cem Özdemir Türk düşmanı Türk kökenli değil ki lütfen haberi düzeltin
Cevap Yaz 1 31
CELLO:uzun zaman sonra güzel bir haber aldık
Cevap Yaz 1 26
DELY:turk düşmanı olan siyasetçi değilmi bu oysa inanın hiç mi hiç üzülmüyorum.
Cevap Yaz 1 23

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