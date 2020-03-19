Son Dakika: Almanya’da Türk siyasetçi Cem Özdemir’in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste, Almanya 'da bugün 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi. Bu vakalar arasında Almanya'da Yeşiller eski Eşbaşkanı Türk siyasetçi Cem Özdemir de yer aldı. Özdemir'in yanı sıra AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'ın koronavirüs test sonucu da pozitif çıktı.

ALMANYA'DA BİR GÜNDE 2 BİN 801 YENİ VAKA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs, Avrupa'ya yayılmaya devam ediyor. Almanya'da da vaka sayısı, salgının başından beri bir gündeki en yüksek artışını gerçekleştirerek pik yaptı. Bugün 2 bin 801 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi. Öte yandan ülkede milyonlarca Türk vatandaşın yaşıyor olması da dikkat çeken husus oldu.

CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

Türk kökenli Alman siyasetçi, Tokatlı bir ailenin oğlu olarak Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinde doğdu. Sosyal pedagoji eğitimi alan Özdemir, eğitimci ve gazeteci olarak meslek hayatına başladı. 1981'de Yeşiller Partisi'ne üye olan siyasetçi, 1992'de göçmen hakları için kurulan Immi-Grün - Bündnis der neuen InländerInnen (Göçmen Yeşili - Yeni Vatandaşlar İttifakı) grubunun kurucuları arasında yer aldı. 2008'de Yeşiller Partisi eş başkanlığına adaylığını açıkladı. Cem Özdemir, hala Almanya Federal Meclisi'nde Yeşiller Partisi milletvekili olarak görev yapıyor.

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