Son Dakika: Almanya'da nargile kafelere düzenlenen saldırılarda Türk vatandaşlar da hayatını kaybetti

Almanya 'nın Hanau kentinde dün gece kanlı bir saldırı gerçekleşti. İki farklı iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında kesin olmamakla beraber 5 Türk vatandaşın da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da dün gece 22.00 sularında, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerinde iki farklı nargile kafede gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 9 olduğu açıklanırken aralarında kesin olmamakla beraber 5 Türk vatandaşın da olduğu söylendi.

SALDIRGANLAR ÖLÜ BULUNDU

Alman emniyet güçlerine bağlı özel hareket timi saldırganların evine baskın düzenledi. Saldırgan ve bir kişinin cansız bedeni evde bulundu.

SALDIRGAN IRKÇI BİR MEKTUP BIRAKTI

Fail olduğu düşünülen kişinin Alman olduğu, avlanma belgesinin bulunduğu ve arabasında çok sayıda mühimmat sakladığı öğrenilirken, Alman gazetesi Bild de saldırganın aşırı sağcı eğilimli olduğunu yazdı. Ayrıca gazetenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Tobias R. adlı fail, saldırıyla ilgili ırkçı ifadelerin bulunduğu mektup ve video bıraktı.

Saldırıdan kareler: