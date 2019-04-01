Son Dakika! Anadolu Ajansının da Önde Gösterdiği İmamoğlu: YSK ile Rakamlarımız Aynı

Anadolu Ajansı'nın verileri güncellemesinin ardında İstanbul'da öne geçen Ekrem İmamoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "üksek Seçim Kurulu'na göre şahsım adına atılan oy sayısı, 4 milyon 136 bin 647, rakibimize verilen oy ise 4 milyon 109 bin 230'dur. Oradaki fark da şu an için 27 bin 417'dir. Aslında Yüksek Seçim Kurulu da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bir sandık hariç benim adıma oy kullanan vatandaşların sayısı, 4 milyon 169 bin 206. Rakibimizin aldığı oy, 4 milyon 141 bin 179. Yani aradaki fark 28 bin 27.

Bir sandık hariç 4 milyon 169 bin 206, benim adıma vatandaşların kullandığı oy sayısı. Rakibimizin aldığı oy, 4 milyon 141 bin 179. Yani aradaki fark 28 bin 27. Bu fark bizim seçimi kazandığımızın verisidir. Tüm vatandaşlarımıza duyuruyorum. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun yüzde 99,18 oranında sandık girişi yapılmıştır. 253 sandık girişi devam etmektedir. Bakırköy, Esenyurt, Maltepe, Bahçelievler, Beylikdüzü gibi halen giriş devam eden, oranları konusunda da üst seviyede orana sahip olduğumuz ilçelerin sandıkları söz konusudur. Yüksek Seçim Kurulu'na göre şahsım adına atılan oy sayısı, 4 milyon 136 bin 647, rakibimize verilen oy ise 4 milyon 109 bin 230'dur. Oradaki fark da şu an için 27 bin 417'dir. Aslında Yüksek Seçim Kurulu da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir.

"YSK'NIN TEYİT ETMESİ BİZİ MUTLU ETMİŞTİR"

Türkiyemizde böyle bir katkıda bulunması yüreğimize su serpti, YSK'ya teşekkür ederim. YSK'nın son verilerine göre 16 sandık kalmıştır. Yüzde 99.95'i girilmiştir. 4 milyon 63 bin 188'dir, aradaki fark 25 bin 155'tir. Elde ettiğimiz veriye çok yakın farktır. Biz de ıslak imzalı tutanaklı tutanaklarımızı girdik. Sonucun bu kadar yakın olması ne kadar saplam bir veri tabanına sahip olduığumuzun bir göstergesi. Başka genel başkanıma MHK'ya, sorumlu arkadaşlara, İstanbul gönüllülerine, yol arkadaşlarıma, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğumuz sonucu YSK'nın teyit ediyor olması bizi mutlu etmiştir. Sonuçla ilgili kritik bir durum var, bunu söylemeliyim. Geçersiz oylar ğüzerinden AKP üyelerinin bir açıklaması oldu. Altını çizmek istiyorum. 2018 Haziranı itibariyle bir süreci vardır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi... İstanbul'ın ihtiyaçlarını karşılamak adına hızlıca tüm kurumlarla işbirliği yapmak istiyoruz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de dün yapmış olduğu, 1 oyla bile kazanmanın önemli olduğu yönünde açıklamasına katılıyoruz, biz 26 bin farkla kazanmış bulunuyoruz, Bahçeli'nin açıklamalarına teşekkür ederim."