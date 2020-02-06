Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait uçak, pistten çıkarak 3 parçaya ayrıldı. Feci kaza sonrası 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından ortaya çıkan telsiz konuşmalarında pilotların kule tarafından uyarıldığı ortaya çıkmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı uçağı kullanan pilotlar hakkında soruşturma başlattı. İki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlatıldı. Pilotlar hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri için emniyete götürülecek. Pilotların telefonlarına el konularak, kan örnekleri alınacak ve kan testi yapılacak.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, dün akşam saat 18.19'da deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı.

SERT İNİŞ NEDENİYLE PİSTTEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

30 metre yükseklikten yola düşen ve 50-60 metre sürüklenip savrulan uçak üçe bölündü. Parçalanma sonrası alev alan uçaktaki yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkabildi.

Uçak içinde mahsur kalan yolcuları 112, İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri tahliye etti. Uçakta ikisi bebek 177 yolcu, iki pilot ve dört kabin görevlisi olduğu öğrenildi. Pegasus Havayolları, yolculardan 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Uçağın sert iniş yapması nedeniyle pistten çıktığı iddia edilirken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KULE, İNİŞ ÖNCESİ PİLOTLARI UYARMIŞ: SİZDEN ÖNCEKİ UÇAK PAS GEÇTİ

Kule görevlilerinin pistten çıkan uçağın pilotlarına iniş öncesi yaptığı ikazlar da ortaya çıktı.

Kule: Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım

Kule: 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti.

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti.