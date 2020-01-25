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Son dakika: Savcılık, depremle ilgili yapılan provokatif paylaşımların peşine düştü

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada depremle ilgili yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.

25.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:07

Elazığ'da dün akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı ve enkaz altında kalan çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi. Türkiye'nin tüm kesimlerinden, ilçe belediyelerinden ve STK'lardan arama kurtarma ekipleri bölgeye gitti. Saat 14.40 itibariyle, yetkililerden gelen son bilgilere göre 22 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Depremle ilgili sosyal medyada da çok sayıda provokatif paylaşım yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da provotakif paylaşımlara tepki gösterdi ve gerekenin yapılacağını söyledi. Soylu'nun açıklamalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SOYLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Soylu, "Belki sitem edeceğimiz bir konu var, bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu dile getirmek istiyorum. Zor günümüzde birlik olmak durumundayız. Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak, bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir davranıştır. Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat başlatacağız" diye konuşmuştu.

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Son dakika: Savcılık, depremle ilgili yapılan provokatif paylaşımların peşine düştü

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